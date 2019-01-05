Son Dakika Haberleri: Çin'de Melez Pirinç Tohumu Klonlandı

Çin'de Melez Pirinç Tohumu Klonlandı

1 saat önce

Çin'de gen düzenleme teknolojisi kullanılarak döllenmesiz üreme sistemi oluşturuldu ve melez pirinç tohumları başarıyla klonlandı.

Çin'de Melez Pirinç Tohumu Klonlandı, System.String[]

Söz konusu teknoloji Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Çin Pirinç Araştırma Enstitüsü'nden Wang Kejian ve ekibi tarafından geliştirildi.

Dün Nature Biotechnology adlı derginin internet sitesinde yayımlanan araştırma bulgularına göre melez pirinç tohumları hayatta kalma gücü, çeşitli koşullara uyum sağlama ve verimlilik gibi açılardan üremede kullanılan diğer iki tür pirince kıyasla daha üstün durumda. Araştırmada, melez pirinç tohumunun tarımsal üretimin geliştirilmesine önemli katkıda bulunacağı belirtildi.

Alınan verilere göre, melez pirincin Çin'de ekim alanı 16 milyon hektarı aşarak toplam pirinç tarlalarının yüzde 57'sini oluşturdu. Melez pirincin yetiştirilmesiyle pirinç üretiminde yılda ortalama 2.5 milyon tonluk artış sağlanıyor, böylece 70 milyon kişiye daha pirinç temin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:45 Kaynak: Bültenler

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