Çin'de Mesleki Okulların Sayısı 11 Bini Aştı

Çin Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, geniş çaplı teknik personel yetiştirme kapasitesine erişen mesleki eğitim, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli insan kaynağı desteği sağlamakta.

Verilere göre, ülkedeki 11 bin 700 mesleki okulun 10 bin 300'ü orta dereceli eğitim verirken, bin 418'inde ise yüksek dereceli eğitim hizmeti sunuluyor.

Öte yandan, orta dereceli mesleki okul mezunlarının istihdam oranı son 10 senedir art arda yüzde 95'in üzerinde yer alıyor. Yüksek dereceli mesleki okul mezunlarının okuldan ayrıldıktan sonraki ilk 6 ay içinde istihdam edilmesi oranı da yüzde 90'ın üzerinde bulunuyor.

Modern imalat ve yeni yükselen sektörlerde yeni istihdam edilen çalışanların yüzde 70'ten fazlasını ise mesleki okul mezunları oluşturuyor.

Endüstri ile eğitim kuruluşlarının entegrasyonunu ve okul-işletme işbirliğini hızlandırmak amacıyla, ülke genelinde 56 mesleki eğitim yönlendirme kuruluşu ve bin 400 mesleki eğitim grubu kuruldu. Ayrıca, 30 binden fazla işletme mesleki eğitime katıldı.