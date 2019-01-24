Çin'de Microsoft'un Arama Motoru Bing'e Erişim Sağlanamıyor
22 dakika önce
Çin'de ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un arama motoru Bing'e erişim sağlanamadığı bildirildi.
Çin
'de ABD
'li teknoloji şirketi Microsoft
'un arama motoru Bing'e erişim sağlanamadığı bildirildi.
BBC'nin haberine göre, Microsoft'un sözcüsü konuyla ilgili "Bing'e Çin'de an itibariyle erişim sağlanamadığını doğruladık." açıklamasını yaptı.
Sosyal medya kullanıcıları da Bing'in, sansür uygulanan son yabancı internet sitesi olabileceği endişesini taşıdıklarını dile getirdi.
Microsoft'un açıklamasında ise erişim sıkıntısının sansürden mi yoksa teknik bir sorundan mı kaynaklandığı konusunda bilgi verilmedi.
Çinli yetkililer, ülkede Facebook
ve Twitter
dahil birçok ABD'li sosyal medya platformunu engelleyen bir güvenlik duvarı işletiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:43 Kaynak: AA
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