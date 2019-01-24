Son Dakika Haberleri: Çin'de Microsoft'un Arama Motoru Bing'e Erişim Sağlanamıyor

Çin'de Microsoft'un Arama Motoru Bing'e Erişim Sağlanamıyor

22 dakika önce

Çin'de ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un arama motoru Bing'e erişim sağlanamadığı bildirildi.

Çin'de Microsoft'un Arama Motoru Bing'e Erişim Sağlanamıyor, System.String[]
Çin'de ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un arama motoru Bing'e erişim sağlanamadığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Microsoft'un sözcüsü konuyla ilgili "Bing'e Çin'de an itibariyle erişim sağlanamadığını doğruladık." açıklamasını yaptı.

Sosyal medya kullanıcıları da Bing'in, sansür uygulanan son yabancı internet sitesi olabileceği endişesini taşıdıklarını dile getirdi.

Microsoft'un açıklamasında ise erişim sıkıntısının sansürden mi yoksa teknik bir sorundan mı kaynaklandığı konusunda bilgi verilmedi.

Çinli yetkililer, ülkede Facebook ve Twitter dahil birçok ABD'li sosyal medya platformunu engelleyen bir güvenlik duvarı işletiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Microsoft, Güncel
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