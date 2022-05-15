Çin'de mobil taksi seferleri nisanda yüzde 11,6 azaldı - Son Dakika
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Çin'de mobil taksi seferleri nisanda yüzde 11,6 azaldı

15.05.2022 15:43
Çin'de mobil taksi seferleri nisanda yüzde 11,6 azaldı

Çin'de, mobil uygulama üzerinden yapılan çağrıyla gerçekleştirilen taksi seferlerinin sayısı nisanda yüzde 11,6 azaldı.

Çin'de, mobil uygulama üzerinden yapılan çağrıyla gerçekleştirilen taksi seferlerinin sayısı nisanda yüzde 11,6 azaldı.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede mobil uygulama üzerinden cep telefonuyla yapılan taksi çağrıları nisanda önceki aya göre yüzde 11,6 azalarak 476 milyona geriledi.

Mobil taksi hizmeti sağlayan en büyük 10 şirketten 8'inin sefer sayısı düştü.

Azalışta, nisan ayında Kovid-19 salgını nedeniyle başta ülkenin en büyük şehri Şanghay'daki kapanma olmak üzere çok sayıda şehirde uygulanan şehir içi hareket kısıtlamalarının etkili olduğu belirtiliyor.

Çin'de, Didi, Baidu ve Alibaba'nın mobil uygulamaları aracılığıyla 270 şirket mobil taksi hizmeti veriyor. Ülkede cep telefonu uygulamalarını kullanmadan sokaktan taksi çevirmek neredeyse imkansız. Özel aracını taksi hizmeti veren şirketlere kaydettirerek kendi hesabına çalışan sürücüler dışında eyalet ve şehirlerin resmi taksi şirketleri de aynı çevrim içi sistemde faaliyet gösteriyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de mobil taksi seferleri nisanda yüzde 11,6 azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de mobil taksi seferleri nisanda yüzde 11,6 azaldı - Son Dakika
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