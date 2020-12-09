Çin'de 'Moda Haftası' kutlandı - Son Dakika

Çin'de 'Moda Haftası' kutlandı

09.12.2020 10:37
Çin'de 'Moda Haftası' kutlandı, System.String[]

Salgının ortaya çıktığı Çin'de podyumlar hareketlendi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de podyumlar hareketlendi. 2020 Uluslararası Moda Haftasında yerli ve yabancı tasarımcıların moda çalışmaları sergilendi.

Çin'in doğusundaki Shandong Eyaleti'nin başkenti Jinan'da 5-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 2020 Uluslararası Moda Haftasında yerli ve yabancı tasarımcıların en son moda çalışmaları sergilendi.

Ünlü Japon tasarımcı Yumi Katsura, çevrimiçi bir video aracılığıyla tebriklerini ileterek statik bir sunumla etkinliğe katıldı. Etkinlikte moda çalışmaları sunumunun yanı sıra Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve diğer ülkelerden genç tasarımcılar için bir toplantı programı gibi karşılıklı fikir alışverişi faaliyetleri düzenlendi. - İSTANBUL

Çin'de 'Moda Haftası' kutlandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Aralık, Moda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de 'Moda Haftası' kutlandı - Son Dakika


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