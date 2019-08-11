Son Dakika Haberleri: Çin'de Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor
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Çin'de Müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor

1 saat önce

Çin'de Müslümanlar, Kurban Bayramı için camileri doldurdu.

Çin'de Müslümanlar, Kurban Bayramı için camileri doldurdu.
Başkent Pekin'deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu. Caminin tıklım tıklım dolduğu bayram namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.
Pekin'de Kurban Bayramı için hayvan pazarı bulunmadığı için Çinli Müslümanların bir kısmı kurbanlıklarını camiler üzerinden sipariş veriyor. Şandong ve Hıbey eyaletlerinden gelen kurbanlıklar camilerdeki kesimhanelerde namaz sonrası kesiliyor.
Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.
Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:57 Kaynak: AA
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