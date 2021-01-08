Çin'de müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya 31 milyon dolar ceza kesildi - Son Dakika

Çin'de müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya 31 milyon dolar ceza kesildi

08.01.2021 14:07
Çin'de müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya 31 milyon dolar ceza kesildi, System.String[]

Çin'de Bankacılık ve Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu, müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verdi.

Çin'de Bankacılık ve Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu, müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verdi.

Kurumdan yapılan açıklamada, aralarında Çin Kalkınma Bankası ile Çin Sanayi ve Ticaret Bankasının olduğu bankaların işlem ve hizmet bedellerini fazla tahsil ettikleri ve hizmetleri içeriğine dair müşterilere eksik bilgi verdikleri için cezalandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verildiği kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Para Cezası, Ticaret, Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya 31 milyon dolar ceza kesildi - Son Dakika


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