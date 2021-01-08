Çin'de müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya 31 milyon dolar ceza kesildi - Son Dakika

Çin'de müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya 31 milyon dolar ceza kesildi
08.01.2021 14:07
Çin'de Bankacılık ve Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu, müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verdi.
Çin'de Bankacılık ve Sigorta Düzenleme ve Denetleme Kurumu, müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, aralarında Çin Kalkınma Bankası ile Çin Sanayi ve Ticaret Bankasının olduğu bankaların işlem ve hizmet bedellerini fazla tahsil ettikleri ve hizmetleri içeriğine dair müşterilere eksik bilgi verdikleri için cezalandırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, müşteri hizmetlerindeki usulsüzlükler nedeniyle 7 bankaya toplam 31 milyon dolar para cezası verildiği kaydedildi.
Son Dakika Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Mesut Özil'in amcasından transfer itirafı: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Küçük kızını istismar eden şahsın tutuklandığını gören anne veryansın etti: Yüzüne tükürmek istiyorum Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde! Dayanışma payı alacaklar