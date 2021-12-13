Çin'de Nancing Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

Çin'de 2. Dünya Savaşı öncesindeki Japon işgali sırasında, dönemin Çin Cumhuriyeti hükümetinin merkezi Nancing kentindeki katliamda hayatını kaybedenler anıldı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi olan kentteki Nancing Katliamı Kurbanları Anıtı'nda tören düzenlendi.

Yerel saatle 10.00'da yapılan törende sirenler çalarken bayrak yarıya indirildi, kurbanlar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, resmi haber ajansı Şinhua ile devlete ait People's Daily, China Daily ve Global Times gazetelerinin internet sayfaları siyah ve beyaz renklere dönüştürüldü.

Nancing Katliamı

Nancing'in 1937'de Japon İmparatorluk Kara Kuvvetleri tarafından işgali sırasında altı hafta süresince kentte sivillere yönelik katliamlar ve tecavüz olayları yaşanmıştı.

Tarihe "Nancing Katliamı" olarak geçen olaylarda uluslararası kaynaklara göre 200 bin, Çin kaynaklarına göre ise 300 binden fazla kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

Çin Ulusal Kongresi Daimi Komitesinin 2014 yılında aldığı kararla, 13 Aralık Nancing Katliamı kurbanları için Ulusal Anma Günü ilan edilmişti.