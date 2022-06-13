Çin'de Nev'lerin Elektrikli Batarya Kapasitesi Mayıs'ta Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'de Nev'lerin Elektrikli Batarya Kapasitesi Mayıs'ta Güçlü Büyüme Kaydetti

13.06.2022 14:31
Çin'de Nev'lerin Elektrikli Batarya Kapasitesi Mayıs'ta Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verileri, ülkede yeni enerjili araç (NEV) pazarında yaşanan patlamaya paralel olarak bu araçlara monte edilmiş elektrikli bataryaların kapasitesinin de istikrarlı bir büyüme içinde olduğunu gösteriyor.

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'de açıklanan sektör verileri, ülkede yeni enerjili araç (NEV) pazarında yaşanan patlamaya paralel olarak bu araçlara monte edilmiş elektrikli bataryaların kapasitesinin de istikrarlı bir büyüme içinde olduğunu gösteriyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre NEV'lerin elektrikli batarya kapasitesi geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 90,3 artarak toplam 18,6 gigavat-saate (GWh) ulaştı. Başka bir deyişle, Mayıs ayında NEV'lere bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 126,5 artışla toplam yaklaşık 10,2 GWh gücünde lityum-iyon bataryanın kurulumu yapıldı ve bu, aylık toplamın yüzde 55,1'ini oluşturdu. Birliğe göre, Çin'in NEV pazarı, satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105,2 artışla 447.000 adede yükselmesiyle Mayıs ayında hızlı büyüme ivmesini sürdürdü.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Nev'lerin Elektrikli Batarya Kapasitesi Mayıs'ta Güçlü Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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