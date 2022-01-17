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Çin'de nüfus artış hızı "son 60 yılın en düşük seviyesine" geriledi - Son Dakika

Çin'de nüfus artış hızı "son 60 yılın en düşük seviyesine" geriledi

17.01.2022 12:08
Çin'de nüfus artış hızı "son 60 yılın en düşük seviyesine" geriledi

Çin'de nüfus artış hızı, 1960'ların başında 30 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin'de nüfus artış hızı, 1960'ların başında 30 milyon kişinin yaşamını yitirdiği kıtlıktan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin nüfusu, 2020'de yalnızca 480 bin kişi artarak yıl sonunda yaklaşık 1 milyar 412 milyon 600 bine ulaştı.

Doğum oranı binde 7,52, ölüm oranı binde 7,18 olurken, nüfus artış oranı binde 0,34'te kaldı.

Artış oranı, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong liderliğinde tarımda kolektifleştirme ve kırsal kaynakların sanayileşmeye sevk edilmesine dayalı politikaların uygulandığı "İleriye Doğru Büyük Atılım" döneminden bu yana görülen en düşük artış oldu.

Politikanın uygulandığı 1958-1962 döneminde meydana gelen kıtlık nedeniyle yaklaşık 30 milyon kişi yaşamını yitirmiş, bu nedenle nüfus artış hızı 1960'ta binde 4,5'e kadar inmişti.

10 yıllık nüfus artış hızı ortalaması binde 5,3 olmuştu

Çin'de 2020 sonunda yapılan 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarına göre, ana kara nüfusu, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken, yıllık ortalama artış binde 5,3 olmuştu. Nüfus artış hızı, önceki 10 yıla göre binde 0,4 azalmıştı.

Doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farkın 1998'den bu yana yüzde 1'in altında olduğu Çin'de nüfus artış hızı giderek düşüyor.

En az bebeğin doğduğu yıl

NBS verilerine göre, 2021'de Çin'de yaklaşık 10 milyon 620 bin bebek dünyaya geldi. Yeni doğan sayısı 12 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2020'ye göre yüzde 11,5 azaldı.

Çin'de 2020'de doğan bebek sayısı, 14 milyon 650 bin bebeği dünyaya geldiği 2019'a göre yüzde 18 azalmıştı. Kovid-19 salgınının etkisinde geçen bu yılda bugüne dek görülen en yüksek azalma oranı olmuştu.

2021'de ise binde 7,52'ye düşen doğum oranı, ülkede kayıtların tutulmaya başlandığı dönemde kaydedilen en düşük doğum oranı oldu.

Nüfus uzmanları ve sosyologlar, nüfus artış hızının yavaşlaması ve nüfusun yaşlanmasının Çin'in ekonomik büyüme ivmesini gelecek yıllarda sürdürmesine zorluk yaratabileceğine dikkat çekiyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de nüfus artış hızı 'son 60 yılın en düşük seviyesine' geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de nüfus artış hızı "son 60 yılın en düşük seviyesine" geriledi - Son Dakika
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