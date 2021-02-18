Çin'de nükleer enerji eğitimi almak isteyen adaylar için son başvuru yarın

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen gençlerin Çin'deki Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde yüksek lisans başvurularının yarın sona erdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012 yılında imzalanan 'Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması' kapsamında, Harbin Mühendislik Üniversitesi'nde başlatılan yüksek lisans programı 4 yıldır devam ediyor. Bu kapsamda üniversitenin 'Nükleer Enerji Bilimi ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı'na, 2021-2022 akademik yılında eğitime başlamak üzere Türkiye'den öğrenci seçimleri başladı.

Program kapsamında, Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve programa kabul alan genç yeteneklere, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından burs veriliyor ve pek çok imkan sağlanıyor. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere, 3 yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 3 bin Yuan harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkanlar da sunuluyor.

Programa İngilizce, matematik ve fizik bilgisi ileri seviyede; genel not ortalaması en az 2.5, mühendislik, fizik veya kimya bölümlerinden mezun, 35 yaşından küçük ve en geç Haziran 2021'de mezun olma şartlarını yerine getirebilen adaylar müracaat edebiliyor. 2021-2022 akademik yılı için programa başvuru yapmak isteyen adaylar için son tarihin 19 Şubat 2021 olduğu belirtildi.