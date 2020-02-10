Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika Ekonomi

Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde

6 saat önce

Çin'de korona virüsü salgının etkisiyle Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.4'e yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde, System.String[]

Çin'de korona virüsü salgının etkisiyle Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.4'e yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.


Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun bugün açıkladığı verilere göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5.4 arttı. Bu aynı zamanda Ekim 2011'den bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.


Domuz etine talep arttı


Salgının ve karantina tedbirlerinin etkisiyle domuz etine talep artarken fiyatlarda yüzde 116'lık artış yaşandı. Gıda fiyatları ise Ocak ayında yüzde 20.6 yükseldi.


Öte yandan ülkede Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise Ocak ayında yüzde 0.1 oranında yükseliş yaşandı. - PEKİN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammına ilişkin açıklama: İBB tarafından uygulanmaktadır Tokat kazı, Kars kazına rakip oldu! Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar Herkes çikolata sanıyor ama gerçek bambaşka! Haşhaşella da hedef ihracat

Son Dakika Haberleri
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!
13:41 Yıldız isimler Oscar Ödül Töreni'nden sonra Vanity Fair partisine koştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 15:43:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de Ocak ayı enflasyonu 9 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]