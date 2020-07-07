Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu 21 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Çin, ( DHA )- Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalının içine düştü. Yerel medya, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

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