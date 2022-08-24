Çin, iki buçuk yıl aradan sonra yabancı üniversite öğrencilerine kapılarını açıyor - Son Dakika
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Çin, iki buçuk yıl aradan sonra yabancı üniversite öğrencilerine kapılarını açıyor

24.08.2022 13:40
Çin, iki buçuk yıl aradan sonra yabancı üniversite öğrencilerine kapılarını açıyor

Çin'de öğrenim gören yabancı üniversitelerin öğrencileri, Kovid-19 salgınının başından bu yana uygulanan vize ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle yarım bıraktıkları öğrenimlerine bu yıl devam edebilecek.

Çin'de öğrenim gören yabancı üniversitelerin öğrencileri, Kovid-19 salgınının başından bu yana uygulanan vize ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle yarım bıraktıkları öğrenimlerine bu yıl devam edebilecek.

Yabancı öğrencilerin yoğun olduğu çok sayıda ülkedeki Çin Büyükelçilikleri, öğrenim amaçlı oturum izni almak isteyen öğrencilerin bugünden itibaren vize başvurularını yapabileceğini duyurdu.

ABD, Japonya, İngiltere, Hindistan, Pakistan, Filipinler ve Malezya'daki büyükelçilikler, başvuruların başladığına dair duyurular yayımladı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği de WeChat hesabında yaptığı duyuruda, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri için vize başvurularının açıldığını bildirdi. Başvuru için gereken belgelerin sıralandığı duyuruda, oturum izni bulunan öğrencilerin ülkeye normal giriş yapabileceği belirtilirken, oturum izninin süresi dolan öğrencilerin Çin'deki fakültelerinden aldıkları dönüş sertifikasını, süresi dolan oturum izniyle birlikte ibraz etmeleri istendi.

Çin'in Washington Büyükelçiliğinin duyurusunda ise vize rejimindeki değişiklikle "uzun dönem diploma öğrenimi gören öğrencilerin" vize kısıtlamasının sona erdiği kaydedildi.

Çin'de aralarında Türklerin de bulunduğu, salgın öncesinde yüksek öğrenimini sürdüren 500 bine yakın öğrenci, 2020'nin ilk aylarından bu yana uygulanan vize ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle öğrenimlerine devam edemiyordu.

Pekin yönetimi, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü salgının yayılmasının ardından 2020'nin başında üniversitelerde yüz yüze eğitime ara vermiş, ayrıca tüm vize ve oturum izinlerini iptal ederek ülkeye seyahatleri durdurmuştu.

Çin'de 2021'de bazı üniversitelerde yeniden yüz yüze eğitime başlanmasına rağmen "sıfır Kovid" politikası doğrultusunda uygulanan kısıtlamalar ve öğrenci vizelerinin yenilenmemesi sebebiyle yabancı öğrenciler ülkeye dönemedi.

Çin hükümeti, bu yılın başında aralarında Güney Kore ve Rusya'nın olduğu az sayıda ülkeden öğrencilerin dönüşüne izin vermişti.

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Kaynak: AA

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