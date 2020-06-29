Çin'de okul çıkışına kurulan "direk dansı" gösterisine soruşturma - Son Dakika

Çin'de okul çıkışına kurulan "direk dansı" gösterisine soruşturma

Çin'de, bir ortaokulun çıkışına kurulan direk dansı platformunda yapılan dans gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Çin'de, bir ortaokulun çıkışına kurulan direk dansı platformunda yapılan dans gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nantong şehrinin Gangzha bölgesindeki Beicheng Orta Okulu'nun dışına kurulan platformda, dans stüdyosuna öğrenci almak için yapılan direk dansı gösterisine soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dansçıların çocukların önünde 'erotik' dans ettikleri görüldü.

OKUL ÖNÜNDE EROTİK DANS

Okul önünde gerçekleştirilen erotik direk dansı gösterisi akşam saatlerinde başlayıp, gece yarısına kadar sürdü. Okuldaki iki güvenlik görevlisi, dansçıları uzaklaştırmaya çalıştı. Dans stüdyosunun ise tanıtım amaçlı okul önüne kurulduğu bildirildi. Platform işletmecisi, tanıtım amaçlı dublörlük için, yanlış yer seçtiklerini ifade ederek, öğrenci velileri ve okul yönetiminden özür diledi. Nantong Eğitim Bürosu olay ile ilgili araştırma yürüttüğünü bildirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 19:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çin'de okul çıkışına kurulan 'direk dansı' gösterisine soruşturma - Son Dakika

Son Dakika

17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:44 Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 14:59 Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak 14:53 Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme 14:47 Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 11:24 Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı 10:08 Ekonomik güven endeksi haziranda yüzde 19,1 arttı 09:57 29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 21:50 Başakşehir-Galatasaray maçında sahaya dışarıdan yanıcı madde atıldı 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Barcelonalı Artur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
18:48
Son Dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği 1 ay daha uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini yarın Meclis'e sunuyoruz
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
17:43
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 19:17:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de okul çıkışına kurulan "direk dansı" gösterisine soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]