Son Dakika Haberleri: Çin'de Okul Kantinlerindeki Gıdalarda Şeker Oranı Azaltılacak

Çin'de Okul Kantinlerindeki Gıdalarda Şeker Oranı Azaltılacak

1 saat önce

Çin'de ilk ve ortaokulların kantin ve yemekhanelerinde tüketime sunulacak gıdalarla içeceklerin içerdiği şeker miktarı azaltılacak.

Çin'de Okul Kantinlerindeki Gıdalarda Şeker Oranı Azaltılacak, System.String[]
Çin'de ilk ve ortaokulların kantin ve yemekhanelerinde tüketime sunulacak gıdalarla içeceklerin içerdiği şeker miktarı azaltılacak.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun "2019-2025 Sağlıklı Ağız Eylem Planı" kapsamında, çocukların ağız ve diş sağlığının korunması amacıyla, ilk ve ortaokul kantinleriyle yemekhanelerinde sunulacak gıdalarla içeceklerin şeker oranında sınırlamaya gidilecek.

Ülke genelinde üreticilerin şekeri azaltılmış veya şekersiz gıdalar üretmesi teşvik edilecek. Tüketicilerin de bu konudaki bilinç düzeyinin artırılmasına çalışılacak.

Alınacak önlemlerle 12 yaş altı çocuklarda diş çürümesi oranının 2025'e kadar yüzde 30'un altına indirilmesi hedefleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:13 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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