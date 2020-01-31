Çin'de okul ve bayram tatilleri uzuyor, şirketlerin işe başlama tarihi erteleniyor - Son Dakika

Çin'in yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle, bazı bölgelerde okulların yarıyıl tatiliyle Bahar Bayramı tatilinin uzatılacağı, şirketlerin işe başlama tarihinin ise erteleneceği bildirildi.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberinde, Çin'de 2019-nCoV ile mücadele için kurulan "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu"nun, Başbakan Li Kıçiang liderliğinde toplandığı belirtildi.

Toplantıda yaklaşık 60 milyon nüfuslu ve 17 kentinde toplu ulaşımın durduğu Hubey eyaletinde, Bahar Bayramı tatilinin salgınla mücadele kapsamında uygun şekilde uzatılacağı kaydedildi.

Hubey'de yaşayan ancak farklı yerlerde çalışan kişilerin geçici olarak işlerine dönmemesi gerektiği ve virüs vakasının hızla arttığı yerlerde, yasal prosedürler yerine getirildikten sonra işe ve okula başlama tarihlerinin ertelenebileceği vurgulandı.

- Pekin'deki firmaların işe başlama tarihi ertelendi

Çin basınındaki haberlerde, başkent Pekin'deki firmaların işe başlama tarihinin 10 Şubat'a ertelendiği belirtildi. Bu erteleme kararının, salgınla mücadele kapsamında alındığı, söz konusu kararın tıbbi ekipman üreten şirketler, market ve eczaneler için de geçerli olmadığı vurgulandı.

Aynı kararın ülkenin kuzeydoğusundaki Heylongciang eyaleti tarafından da alınarak eyaletteki şirketlere 10 Şubat'tan önce işe başlamamaları çağrısının yapıldığı aktarıldı.

Çin Devlet Konseyi, daha önce aldığı bir kararla Bahar Bayramı tatilinin 2 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

Hong Kong'da yarıyıl tatili ikinci kez uzatılıyor

Hong Kong basınında, kentteki tüm okulların 2 Mart'a kadar uzatılacağı kaydedildi. Hong Kong'daki yetkililerin salgının gelişimini takip edeceği ve yarıyıl tatilinin 2 Mart'ın ilerisine uzatılıp uzatılmasına daha sonra karar verileceği bilgisi paylaşıldı.

Hong Kong'da daha önce yarıyıl tatili salgın nedeniyle 17 Şubat'a kadar uzatılmıştı.

Yurt dışındaki Vuhanlılar kente geri getiriliyor

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), yaptığı açıklamada, yerel bir hava yolu şirketince yapılacak seferlerle Malezya ve Tayland'da bulunan Vuhan sakinlerinin kente geri getirileceğini bildirdi.

Tayland'daki 117 ve Malezya'daki 100 Vuhanlı için iki sefer düzenleneceği belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Vang Yi, Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Kanada'da yaşayan Hubey sakinlerinin de ülkeye geri getirilmesi için çalışmalar yapıldığı vurgulandı.

Bakanlık sabah saatlerinde Çin hükümetinin yurt dışındaki Vuhanlıların kente geri getirilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Vuhan'da bir haftada inşa edilen hastane 3 Şubat'ta hasta kabul edecek

Vuhan Belediye Başkanı Cou Şienvang, kentteki hastanelerdeki kapasite yetersizliği nedeniyle geçen hafta inşa edileceği duyurulan bin yataklı Huoşınşan Hastanesinin 3 Şubat'ta hasta kabul etmeye başlayacağını açıkladı.

Diğer yandan Vang, iki haftada tamamlanacağı belirtilen ve 1500 yataktan oluşan Leişınşan Hastanesinin de 6 Şubat'tan itibaren hasta kabulüne başlayacağını bildirdi.

Huoşınşan Hastanesinin 2003'te Pekin'de şiddetli akut solunum yolu sendromuna (SARS) karşı bir haftada inşa edilen hastanenin bire bir aynısı olacağı açıklanmıştı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 213'e, virüs bulaşan kişi sayısı 9 bin 692'ye yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.