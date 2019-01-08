Son Dakika Haberleri: Çin'de Okulda Bıçaklı Saldırı: 20 Öğrenci Yaralı

Çin'de Okulda Bıçaklı Saldırı: 20 Öğrenci Yaralı

1 saat önce

Çin'in başkenti Pekin'e bağlı Xicheng bölgesindeki bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 20 öğrenci yaralandı.

Çin'de Okulda Bıçaklı Saldırı: 20 Öğrenci Yaralı, System.String[]
Çin'in başkenti Pekin'e bağlı Xicheng bölgesindeki bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 20 öğrenci yaralandı.

Çin'in başkenti Pekin'e bağlı Xicheng bölgesindeki Xuanwu İlköğretim Okulunda yaşanan bıçaklı saldırıda 20 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ambulanslarla bölgedeki Xuanwu Hastanesine götürüldü. Polis, saldırının okulda çalışan bir görevli tarafından gerçekleştirdiğini bildirdi. Okuldan yapılan açıklamada, okul çalışanının saldırıdan sonra gözaltına alındığı bildirildi. Bazı veliler ise saldırının okul personeli ve veliler arasında gerçekleştirilen bir toplantı sırasında yaşandığını söyledi. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:24 Kaynak: İHA

Pekin, Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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