Çin'de Okulda Bıçaklı Saldırı: 20 Öğrenci Yaralı
1 saat önce
Çin'in başkenti Pekin'e bağlı Xicheng bölgesindeki bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 20 öğrenci yaralandı.
Çin'in başkenti Pekin'e bağlı Xicheng bölgesindeki bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 20 öğrenci yaralandı.
Çin'in başkenti Pekin'e bağlı Xicheng bölgesindeki Xuanwu İlköğretim Okulunda yaşanan bıçaklı saldırıda 20 öğrenci yaralandı. Öğrenciler ambulanslarla bölgedeki Xuanwu Hastanesine götürüldü. Polis, saldırının okulda çalışan bir görevli tarafından gerçekleştirdiğini bildirdi. Okuldan yapılan açıklamada, okul çalışanının saldırıdan sonra gözaltına alındığı bildirildi. Bazı veliler ise saldırının okul personeli ve veliler arasında gerçekleştirilen bir toplantı sırasında yaşandığını söyledi. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:24 Kaynak: İHA
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