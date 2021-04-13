Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar - Son Dakika

Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar

13.04.2021 12:06

Çin'de çocukların aşırı telefon kullanımından tedirginlik duyan aileler, okul yönetimiyle birlikte ilginç bir eyleme imza attı. Derslerinde başarılı olmaları istenen çocuklara, akıllı telefonlarını parçalamaları için çekiç verildi. Çocukların istemeyerek yaptığı bu eylem sosyal medyada gündem oldu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte kısıtlanan sosyal yaşam, teknolojiyi insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Dünya genelinde eve kapanan milyonlarca insanın tek iletişim ve sosyalleşme kaynağı akıllı telefonlar oldu. Özellikle çocuklardaki tablet ve akıllı telefon bağımlılığı korkutucu bir boyuta ulaştı.

ÇEKİÇLE TELEFON PARÇALADILAR

Durum böyleyken, öğrencilerin okulda telefon kullanmalarının yasak olduğu Çin'de ilginç bir olay yaşandı. The Times'ın haberine göre Xinyang'daki bir okulun müdürü, ailelerin bu endişelerinden hareketle telefon parçalama eylemine girişti. Çin'in sosyal medya platformlarında viral olan görüntülerde, müdürün yönlendirmesiyle ellerine bir çekiç alan çocuklar, pek gönüllü olmasalar da telefonlarını bu şekilde parçalıyor.

Çin'de okullarda akılalmaz yöntem: Öğrenciler telefonları çekiçle parçaladı

Yerel medyaya açıklamada bulunan okul müdürü, ailelerin ve öğrencilerin aşırı telefon kullanımına karşı bu yöntem üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar

Okul, Çin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Okulda akılalmaz olay! Öğrencilere çekiçle telefonlarını böyle parçalattılar - Son Dakika Dünya


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