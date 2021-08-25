Çin'de okullarda "Şi Cinping düşüncesi" müfredata alınıyor - Son Dakika

Çin'de okullarda "Şi Cinping düşüncesi" müfredata alınıyor

Çin'de okullarda, Devlet Başkanı Şi Cinping'in siyasi ideolojisi ulusal müfredatta yer alacak.

Çin'de okullarda, Devlet Başkanı Şi Cinping'in siyasi ideolojisi ulusal müfredatta yer alacak. BBC'nin Çin Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, yeni eğitim öğretim programında yer alacak "Şi Cinping düşüncesi" gençler arasında Marksizm'in güçlenmesine yardımcı olacak. Söz konusu program ilkokuldan üniversiteye kadar uygulanacak. Bakanlık, programla sosyalizmin takipçilerini ahlaki, entelektüel ve estetik temelle yetiştirmeyi hedefleyecek. Program ayrıca emek ve ulusal güvenlik eğitimini içeriyor. Devlet medya kuruluşu Global Times'a göre, program çerçevesinde ilkokullarda ülke, Çin Komünist Partisi ve sosyalizm sevgisinin geliştirilmesi, ortaokullarda öğrencilerin temel siyasi görüşler oluşturması ve üniversitelerde de teorik düşüncenin yerleşmesine daha fazla vurgu yapılacak. Çin'in en üst organı 2018'de "Şi Cinping düşüncesi"ni anayasaya almıştı. Çin Komünist Partisinin kurucusu Mao Zedong, ideolojilerini hiyerarşinin en üstünde yer alan "düşünce" olarak tanımlamıştı.

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