Çin'de ölü sayısı 2 bin 120'ye çıktı - Son Dakika

Çin'de korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 2 bin 120'ye, toplam vaka sayısı ise 74 bin 576'ya çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde dün 394 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunun virüsün ilk kez görüldüğü Wuhan kentinin karantina altına alındığı 23 Ocak'tan bu yana günlük bazda görülen en düşük sayı olduğunu açıkladı.



Çin'de korona virüsü salgını nedeniyle dün 114 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde dün 394 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, Wuhan kentinin karantina altına alındığı 23 Ocak'tan bu yana günlük bazda görülen en düşük sayı olduğunu açıkladı. Bunun yanında, komisyonun açıklamasında, Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei eyaleti dışındaki yeni vakaların art arda 7 gündür düşüş gösterdiğinin altı çizildi. Böylelikle, Covid-19 salgını nedeniyle Çin genelindeki ölü sayısı 2 bin 120'ye, toplam vaka sayısı ise 74 bin 576'ya çıktı.



Komisyon, çarşamba günü bin 779 kişinin daha taburcu edilmesiyle toplam taburcu sayısının 16 bin 155'e yükseldiğini bildirdi. Hubei eyaletinde ise 108 ölüm, 349 yeni vaka kayıtlara geçti. Eyaletin sağlık komisyonu, yeni tespit edilen vaka sayısında büyük düşüş görüldüğünü, Hubei'de 349 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Önceki gün 132 ölüm, bin 693 yeni vaka tespit edilmişti.



Çin Tıp Bilimleri Akademisi Başkanı Wang Chen, yaptığı açıklamada, ölüm ve vaka sayısının gerilemesine rağmen, dünyanın Covid-19'un kronik bir hastalık olma ihtimali karşısında hazırlıklı olması gerektiğini söyledi. Çinli bir uzman, Covid-19'un SARS'a yol açan virüsten farklı olduğuna işaret ederek, "Yeni korona virüsü, tıpkı grip gibi, insanlarla birlikte varlığını sürdüren uzun süreli bir hastalık olabilir" dedi.



Diamond Princess'te ilk can kayıpları yaşandı



Japonya'nın Yokohama Limanı'nda karantina altında tutulan Diamond Princess adlı yolcu gemisinde yeni korona virüsüne yakalanan 2 kişi hayatını kaybetti. 80'li yaşlardaki 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle Japonya'daki toplam can kaybı sayısı 3'e yükseldi. Diğer yandan yolcu gemisindeki toplam vaka sayısı ise 621'ye çıktı. ABD vatandaşı 300 kişinin aileleriyle birlikte tahliye edildiği, bunlardan 14'ünde korona virüsü tespit edildiği aktarıldı. Hastaların karantina altında tutulduğu bildirildi. Güney Koreli 'süper taşıyıcı' en az 40 kişiyi etkiledi. Güney Kore'de son iki günde yeni korona virüsü vakalarının sayısında keskin bir artış görüldü. Ülke genelinde dün 31 yeni korona virüsü vakası bildirilirken, toplam vaka sayısı ise 82'ye çıktı. Güney Kore sağlık birimleri, 31 yeni vakadan 30'unun başkent Seul'e 300 kilometre uzaklıktaki Daegu kentinde görüldüğünü duyurdu. Söz konusu vakalardan 23'ünün, 61 yaşındaki bir Güney Koreli kadınla ilişkili olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.



Ülkedeki 31'inci Covid-19 hastası olan kadın, kendisine teşhis koyulmadan önce birçok kişiyle birlikte kilise ayinlerine katılmıştı. Güney Koreli kadın hastanın virüsü 40 kadar kişiye bulaştırdığı düşünülüyor. Hastalığın, Güney Kore basınında 'süper yayıcı' olarak anılan kadına nasıl bulaştığı ise belirsizliğini sürerken, kadının temasta bulunduğu 166 kişinin evlerinde müşahede altında tutulduğu ifade edildi. Bunun yanında, İran'da da 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı. Salgının önlenmesi için Kum kentindeki tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği belirtildi. Böylelikle dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 128'e çıktı. - PEKİN