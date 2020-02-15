Çin'de ölü sayısı bin 523'e çıktı - Son Dakika

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bin 523'e yükseldi.



Çin'de yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 523'e yükseldi. Cuma günü 143 ölüm ve 2 bin 641 yeni vaka kayıtlara geçerken ülke genelindeki toplam vaka sayısı ise 66 bin 492'ye çıktı. Vakaların 2 bin 420'sinin, can kayıplarının da 139'unun, salgının ortaya çıktığı Hubei eyaletinde görüldüğü açıklandı. Hastalardan 11 bin 53'ünün de durumunun ciddi olduğu kaydedildi.



Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 adı verilen hastalık nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı ise bin 526'ya ulaştı. İyileşen hastaların kanı tedavide olumlu sonuç veriyor. Ulusal Sağlık Komisyonu, şu ana kadar ülkenin farklı eyaletlerinden Hubei'ye toplam 25 binin üzerinde sağlık personelinden oluşan 217 ekibin gönderildiği bilgisini verdi. Şu ana kadar kabin hastanelere dönüştürülen stadyum ve kongre merkezi gibi yapıların yatak kapasitesinin ise 7 bine yaklaştığı ifade edildi.



Diğer yandan, Çin basınındaki haberlerde, tedavilerinin ardından iyileşen hastalardan alınan kanların, plazmadaki antikor yoğunluğu nedeniyle durumu ağır olan hastaların tedavisinde iyi sonuç verdiğinin görüldüğü yazıldı. Kritik durumdaki 10 hastanın tedavisinde kullanılan plazma ürünü sayesinde hastaların 10 ila 24 saatlik süreçte iyileşme gösterdiği ifade edildi. Covid-19 hastalarının tedavisinin yapıldığı bazı hastanelerin, taburcu edilen hastaları kan bağışında bulunmaya teşvik ettiği belirtildi. - PEKİN