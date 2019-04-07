Son Dakika Haberleri: Çin'de "Ölüler Bayramı" Tatilinde Rekor Seyahat

Çin'de "Ölüler Bayramı" Tatilinde Rekor Seyahat

1 saat önce

Çin'de önemli geleneksel bayramlardan biri olan "Çingmingcie" (Ölüler Bayramı) dolayısıyla 3 günlük resmi tatilde 112 milyon yurt içi seyahat gerçekleştirildi.

Çin'de
Çin'de önemli geleneksel bayramlardan biri olan "Çingmingcie" (Ölüler Bayramı) dolayısıyla 3 günlük resmi tatilde 112 milyon yurt içi seyahat gerçekleştirildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede 5- 7 Nisan'daki "Ölüler Bayramı" resmi tatilinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artışla 112 milyon yurt içi seyahat yapıldı.

Tatilde sağlanan turizm geliri, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13,7 artışla 47,9 milyar yuana (yaklaşık 7,1 milyar ABD doları) ulaştı.

Geleneksel Çin Ay Takvimi'ne göre üçüncü ayın 14'ünde kutlanan Ölüler Bayramı'nda Çinliler, mezarlıklara akın ediyor.

Yakınlarının ve dostlarının mezarlarını ziyaret eden Çinliler, mezar taşlarını temizleyip üzerindeki yazıları yeniden boyuyor, mezarlara çiçek bırakıyor ve atalarının ruhlarına saygılarını sunuyor.

Çinliler, inançlarına göre, ölüler öbür dünyada aç ve parasız kalmasın diye mezarlara yiyecek ve içecek bırakıyor, kağıt para ve tütsü yakıyor.

Ölüler Bayramı dolayısıyla ülkede her yıl milyonlarca kişi, memleketlerine giderek mezarlıkları ve tapınakları ziyaret ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:56 Kaynak: AA

7 Nisan, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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