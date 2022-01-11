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Çin'de Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları Hınan eyaletine sıçradı - Son Dakika

Çin'de Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları Hınan eyaletine sıçradı

11.01.2022 09:26
Çin'de Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları Hınan eyaletine sıçradı

Çin ana karasında, ilk Tiencin'de görülen Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı Kovid-19 vakalarının, Hınan eyaletine sıçradığı bildirildi.

Çin ana karasında, ilk Tiencin'de görülen Omicron varyantı taşıyan yerel kaynaklı Kovid-19 vakalarının, Hınan eyaletine sıçradığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin orta kesimindeki Hınan eyaletinin Anyang şehrinde, Omicron varyantı taşıyan iki vaka tespit edildi.

İlk vakanın 28 Aralık'ta Omicron vakalarının ilk görüldüğü Tiencin şehrinden Anynag'a dönen bir üniversite öğrencisi olduğu bildirildi. Vakaların, Tiencin'deki yayılma zincirlerine bağlı olduğunu kaydedildi.

Yerel yönetim, vakalarla yakın temaslı 1495 kişiyi tespit ederek gözetim altına aldı. Kente giriş çıkışlar durdurulurken toplu testler uygulanmaya başladı.

24 saatte 192 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında 24 saatte, 110'u yurt içi kaynaklı 192 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı vakaların 87'si Hınan eyaletinde görüldü. Şuçang şehrinde 74, eyalet merkezi Cıngcou'da 11 ve Anyang'da 2 yerel vaka tespit edildi.

Vakaların yoğun olduğu Suçang şehrine bağlı Yucou ve Anyang şehrine bağlı Tanying ilçelerinde karantina uygulanıyor.

Bu arada Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakalar nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantinada tutulan Şaanşi eyaletinin merkezi Şian'da, 13 vaka tespit edildi. Kentte vaka sayısının azalması, kısıtlamaların kalkacağına dair umutları arttırdı.

Tiencin'de yeni Omicron vakaları

Öte yandan Omicron varyantını taşıyan yerel vakaların ilk görüldüğü Tiencin şehrinde de 10 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Şehirde ayrıca hastalık belirtisi göstermeyen 11 enfeksiyon vakası tespit edildiği kaydedildi.

Çinli sağlık yetkilileri, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel vaka toplamına dahil etmiyor, "asemptomatik vaka" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Tiencın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Yardımcı Direktörü Cang Ying, CCTV televizyonuna verdiği mülakatta, Omicron vakalarından alınan numunelerde 3'üncü kuşak yayılma görüldüğü, bunun da virüsün bir süredir topluluk içinde yayılmakta olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Virüsün önceki tiplerinde bir kuşak yayılmanın yaklaşık 5 ila 7 gün olduğu ancak Omicron varyantı ile bu sürenin 2 ila 3 güne kadar indiğini ifade eden Yardımcı Direktör Cang, bu 14 milyonluk kentte bir toplu test turunu 48 saatte tamamlayacak şekilde örgütlemeyi hedefledikleri belirtti.

"Sıfır vaka" stratejisi

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerekli kılıyor. Tedbirlerin hayatın olağan akışına müdahalesi ve yarattığı maliyetler zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Çin anakarasında dün ayrıca yurt dışı kaynaklı 82 vaka kaydedilirken virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 103 bin 968 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Üniversite, Omicron, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları Hınan eyaletine sıçradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Omicron varyantını taşıyan Kovid-19 vakaları Hınan eyaletine sıçradı - Son Dakika
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