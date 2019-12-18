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Çin'de ömür boyu hapis cezası çeken ve Saharov ödülü alan Uygur aktivist İlham Tohti kimdir?
6 saat önce
İlham Tohti, Çin'de yaşayan Uygur azınlığın bir mensubu ve Çin politikalarını eleştiren bir akademisyen yazar. 2014 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi ve o zamandan bu yana hala hapiste.
İlham Tohti, Çin'de yaşayan Uygur azınlığın bir mensubu ve Çin politikalarını eleştiren bir akademisyen yazar. 2014 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi ve o zamandan bu yana hala hapiste.
2014'ten bu yana Uygurlar konusunda Çin'in tercih ettiği politikaların kapsamı oldukça genişledi ve 'kültürel bir soykırım' olarak görülmeye başlandı. Bugün Çin'de bir milyondan fazla Uygur'un asimilasyon kamplarında tutulduğu artık biliniyor ve Tohti'nin durumu da ülkede Güney Afrika'da Mandela'nın yaşadıkları gibi sembolik bir önem kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:12
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