Çin'de ömür boyu hapis cezası çeken ve Saharov ödülü alan Uygur aktivist İlham Tohti kimdir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de ömür boyu hapis cezası çeken ve Saharov ödülü alan Uygur aktivist İlham Tohti kimdir? - Son Dakika Dünya

Çin'de ömür boyu hapis cezası çeken ve Saharov ödülü alan Uygur aktivist İlham Tohti kimdir?

6 saat önce

İlham Tohti, Çin'de yaşayan Uygur azınlığın bir mensubu ve Çin politikalarını eleştiren bir akademisyen yazar. 2014 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi ve o zamandan bu yana hala hapiste.

Çin'de ömür boyu hapis cezası çeken ve Saharov ödülü alan Uygur aktivist İlham Tohti kimdir?, System.String[]

İlham Tohti, Çin'de yaşayan Uygur azınlığın bir mensubu ve Çin politikalarını eleştiren bir akademisyen yazar. 2014 yılında ömür boyu hapse mahkum edildi ve o zamandan bu yana hala hapiste.


2014'ten bu yana Uygurlar konusunda Çin'in tercih ettiği politikaların kapsamı oldukça genişledi ve 'kültürel bir soykırım' olarak görülmeye başlandı. Bugün Çin'de bir milyondan fazla Uygur'un asimilasyon kamplarında tutulduğu artık biliniyor ve Tohti'nin durumu da ülkede Güney Afrika'da Mandela'nın yaşadıkları gibi sembolik bir önem kazandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:12 
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