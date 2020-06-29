Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı - Son Dakika

Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı

Çin'in Hubei eyaletinde selde arabasında mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Çin'in Hubei eyaletinde selde arabasında mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı


Çin ulusal gözlemevi, tahribata yol açan şiddetli yağışlardan dolayı mavi alarma geçti. Ulusal Meteoroloji Merkezi, yarın sabah saatlerine kadar Zhejiang, Anhui, Hubei, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Yunnan, Sichuan, Hebei ve Shandong eyaletlerinde şiddetli yağmur ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu bölgelerde saatte 70 milimetre kadar yağış düşmesinin beklendiğini kaydederken, yerel makamlar sel ve toprak kaymasına karşı uyarıldı.


Hubei eyaletinde selde arabasında mahsur kalanlar arabanın camı kırılarak kurtarılırken, trafik polisleri su biriken alanlara girmemesi için araçları uyardı.


Dört aşamadan oluşan renk kodlu hava uyarı sisteminin bulunduğu Çin'de, kırmızı en şiddetli alarm olurken onu sırasıyla turuncu, sarı ve mavi alarm takip ediyor. Ülkenin güneyinde Haziran ayının başından bu yana etkili olan sağanak yağışlar büyük maddi hasara yol açtı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Sabah, Hubei, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı - Son Dakika

Son Dakika

22:48 Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:17 İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı 19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:52 Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor 16:47 Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:57
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
21:53
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de onlarca kişi selde mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]