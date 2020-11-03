- Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği - Son Dakika

- Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği

03.11.2020 12:12

- Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği Çin Demiryolları yetkilileri, ülkede artan online alışveriş çılgınlığına destek sağlamak adına yüksek hızlı trenler ile ekspres kargo hizmeti testlerine başladı.

- Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği

PEKİN - Çin Demiryolları yetkilileri, ülkede artan online alışveriş çılgınlığına destek sağlamak adına yüksek hızlı trenler ile ekspres kargo hizmeti testlerine başladı.

Ticaret ülkesi Çin'de artan online alışveriş çılgınlığı, kargo ve sipariş taşımacılığını zorlaştırıyor. Çin Demiryolları yetkilileri, yüksek hızlı trenlerin artan online alışveriş beklentilerine destek sağlamak adına ekspres kargo hizmeti testlerine başlandığını açıkladı. Pekin Batı Tren İstasyonunda bulunan yüksek hızlı tren Fuxing, Pazar günü ilk testi gerçekleştirdi. Fuxing'in 8 vagonuna toplamda 40 ton ağırlığında kargo paketleri yüklenerek Pekin'den Wuhan kentine süresi 5 saati aşan bir yolculuk gerçekleştirdi.

CR-SF International Express Genel Müdürü Lai Rifeng, "Yüksek hızlı tren Fuxing normal bir yolcu uçağına göre daha dakik, daha dengeli ve daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip. Fuxing 40 ton kargo taşıma kapasitesine sahip. Böyle bir kargonun taşınabilmesi için 3 adet Boeing 737 kargo uçağı gerekli. Üstelik yüksek hızlı tren, karayolu ile ulaşıma göre 2 kat daha hızlı oldu için müşterilerimiz güzel bir hizmet tecrübe edecek" ifadelerini kullandı. China Railway Express Yolcu Taşımacılığı Departmanı Müdürü Wang Hongguang ise, "Bu kutular, yüksek hızlı ekspres için özel üretildi. Demiryolu departmanımız, yüksek hızlı demiryolu taşımacılığının potansiyelinden aktif olarak yararlanmakta ve yüksek hızlı trenlerin yük kapasitesini yenilikçi bir şekilde genişletmektedir" dedi.

Çinli yetkililer, 11 Kasım'da her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen alışveriş çılgınlığının, ekspres teslimatında patlamaya neden olmasını bekliyor.

- Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği
- Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği
- Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği
- Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği
- Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği

Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret, Pekin, Tren, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çin'de online alışveriş çılgınlığına yüksek hızlı tren desteği - Son Dakika


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