Çin'de orman yangını: 19 ölü - Son Dakika

Koronavirüs salgının yayıldıığı Çin'in Sichuan eyaletinde başlayan orman yangınında 19 kişi hayatını kaybetti. Bir çiftlikte başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Hayatını kaybeden 19 kişiden 18'inin söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeciler olduğu bildirildi.

Sichuan eyaletinde bulunan Xichang kentinde yakın bir çiftlikte başlayan orman yangını, sert esen rüzgarların etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan 18 itfaiyeci ile onlara eşlik eden bir rehber, rüzgarın yön değiştirmesiyle bölgede mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarında 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Çin medyasının haberine göre, 3 itfaiyeci de söndürme çalışmalarında yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Geniş alana yayınlan yangından görüntüler