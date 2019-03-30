Son Dakika Haberleri: Çin'de Orman Yangını: 6 Bin Kişi Tahliye Edildi

Çin'de Orman Yangını: 6 Bin Kişi Tahliye Edildi

36 dakika önce

Çin'in Shanxi eyaletinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle 6 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çin'de Orman Yangını: 6 Bin Kişi Tahliye Edildi, System.String[]
Çin'in Shanxi eyaletinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle 6 binden fazla kişi tahliye edildi.

Çin'in Shanxi eyaletinde başlayan ve bölgede yaşayanları tehdit eden orman yangını nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınında 360 hektarlık alan kül oldu.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için bin 700'den fazla itfaiye ekibi, 28 itfaiye aracı ve helikopterleri müdahale ediyor. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:28 Kaynak: İHA

İtfaiye, Shanxi, Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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