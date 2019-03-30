Çin'de Orman Yangını: 6 Bin Kişi Tahliye Edildi
36 dakika önce
Çin'in Shanxi eyaletinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle 6 binden fazla kişi tahliye edildi.
Çin
'in Shanxi
eyaletinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle 6 binden fazla kişi tahliye edildi.
Çin'in Shanxi eyaletinde başlayan ve bölgede yaşayanları tehdit eden orman yangını nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken can kaybının yaşanmadığı aktarıldı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınında 360 hektarlık alan kül oldu.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için bin 700'den fazla itfaiye ekibi, 28 itfaiye aracı ve helikopterleri müdahale ediyor. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:28 Kaynak: İHA
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