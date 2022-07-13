Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 78,2 Yıla Çıktı - Son Dakika
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Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 78,2 Yıla Çıktı

13.07.2022 12:20
Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 78,2 Yıla Çıktı

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun (NHC) Salı günü yayınladığı istatistiklere göre, Çin'de ortalama yaşam süresi 2021'de 78,2 yıla ulaştı.

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun (NHC) Salı günü yayınladığı istatistiklere göre, Çin'de ortalama yaşam süresi 2021'de 78,2 yıla ulaştı. Bir ülkenin vatandaşlarının sağlık düzeyinin önemli bir göstergesi olan ortalama yaşam süresi 2020'de 77,93'tü. Komisyonun ülkenin sağlık gelişimine ilişkin yıllık raporunda, Çin'de anne ölüm oranlarında 2021'de düşüş gözlendiği bildirildi. 2020'de 100.000 kişide 16,9 olan oran 2021'de 100.000 kişide 16,1'e geriledi. Komisyon, Çin'in bebek ölüm oranının da 2020'de binde 5,4 iken geçen yıl binde 5'e düştüğünü duyurdu. Komisyonun anne ve çocuk sağlığı departmanı direktörü Song Li, Çin'de hamile kadınların, bebeklerin ve 5 yaşın altındaki çocukların ölüm oranlarının 2021'de tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini açıkladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 78,2 Yıla Çıktı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Ortalama Yaşam Süresi 78,2 Yıla Çıktı - Son Dakika
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