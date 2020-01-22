Çin'de ortaya çıkan corona virüs, ABD'ye de sıçradı - Son Dakika
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Çin'de ortaya çıkan corona virüs, ABD'ye de sıçradı

6 saat önce

ABD'de ilk corona virüs vakasının kaydedildiği duyurulurken, hastaneye yatırılan adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çin'de ortaya çıkan corona virüs, ABD'ye de sıçradı, System.String[]

ABD'de ilk corona virüs vakasının kaydedildiği duyurulurken, hastaneye yatırılan adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren corona virüsü ABD'ye de sıçradı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk koronavirüs vakasının kaydedildiği duyuruldu. Yetkililer, 15 Ocak'ta Çin'den dönen ve Washington'da yaşadığı belirtilen adamın Seattle kentinin dışında yer alan bir hastaneye yatırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

30'lu yaşlarda olduğu ifade edilen adamın geçtiğimiz hafta corona virüse benzer semptomlar göstermeye başladığında sağlık yetkililerine başvurduğu belirtildi. ABD genelinde en az 3 havalimanının Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya gibi ülkelerden gelen yolcuların hastalık belirtileri için taramadan geçirildiği bildirildi.

Öte yandan 2019-nCoV adı verilen ve Japonya, Güney Kore, Tayland, Tayvan'da görülen virüsün, Çin'de 9 kişinin ölümüne neden olmuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:25 Kaynak: İHA
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