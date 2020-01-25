Çin'de ortaya çıkan virüs dünyaya yayılıyor: Hangi ülkelerde kaç koronavirüs vakası görüldü? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de ortaya çıkan virüs dünyaya yayılıyor: Hangi ülkelerde kaç koronavirüs vakası görüldü? - Son Dakika Dünya

Çin'de ortaya çıkan virüs dünyaya yayılıyor: Hangi ülkelerde kaç koronavirüs vakası görüldü?

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Hızla dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili birçok bölgede alarm verildi. Çin dışındaki en az 14 ülkede koronavirüs vakalarına rastlandı.

Çin'de ortaya çıkan virüs dünyaya yayılıyor: Hangi ülkelerde kaç koronavirüs vakası görüldü?, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Hızla dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili birçok bölgede alarm verildi. Çin dışındaki en az 14 ülkede koronavirüs vakalarına rastlandı.


Çin yetkilileri, Vuhan kenti ve yakınlarında virüsten etkilenenlerin sayısının yaklaşık bin 300 olduğunu açıkladı. Çin'in bir diğer kenti Macau'da iki kişinin virüs nedeniyle tedavi altına alındığı bildirilirken Hong Kong'da virüsün 5 kişiye bulaştığı belirlendi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:12 
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