Çin'de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Çin'de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Çin'in Quanzhou şehrinde 5 katlı otel binası aniden çöktü.

Çin'de otel binası aniden çöktü: 23 kişi kurtarıldı, System.String[]

Çin'in Quanzhou şehrinde 5 katlı otel binası aniden çöktü. Enkaz altından 23 kişinin kurtarıldığı açıklandı.


Çin'in Quanzhou şehrinde otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor. Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.


Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:09 Kaynak: İHA
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