Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Çin'in kuzeybatısında bir otobüsün yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşmesiyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse kayboldu.

Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Çin'in kuzeybatısında bir otobüsün yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşmesiyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse kayboldu.


Xining kenti acil durum yönetimi ofisi bin çalışan ve 30 araçtan oluşan ekibin kaza bölgesine gönderildiğini bildirdi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:25 
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