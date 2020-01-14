Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Çin'in kuzeybatısında bir otobüsün yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşmesiyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse kayboldu.

Çin'in kuzeybatısında bir otobüsün yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düşmesiyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiyse kayboldu. View on euronews

Çin'de otobüs 80 metrekarelik çukura düştü; en az 6 kişi hayatını kaybetti

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:42 
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