Çin'de otobüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
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Çin'in güneyinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:50 Kaynak: AA
Çin'in güneyinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Şinhua'da yer alan habere göre, Guangdong eyaletinin Yangciang kentinde Şınyang-Haikou otoyolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
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