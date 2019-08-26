Son Dakika Haberleri: Çin'de otobüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Çin'de otobüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı

1 saat önce

Çin'in güneyinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Çin'de otobüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı, System.String[]

Çin'in güneyinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Şinhua'da yer alan habere göre, Guangdong eyaletinin Yangciang kentinde Şınyang-Haikou otoyolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyumculardan altın uyarısı: 320 lirayı görecek
CHP ve HDP'den Ahmet Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan Manolya Akman: Ölmek istemiyorum Emine Nuyan'ın sokak ortasında katledilmesinin konuşulmaması, sosyal medyada tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 16:12:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de otobüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]