Çin'de otobüs ile kamyon çarpıştı: 36 ölü, 36 yaralı
1 saat önce
Çin'in Jiangsu eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
Çin'in Jiangsu eyaletinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Yixing kentinde 69 yolcunun bulunduğu bir otobüs, sol ön tekerleğinin patlaması sonucu kontrolünden çıkarak kamyonla çarpıştı. Kazada 36 kişinin hayatını kaybettiği, 9'u ağır 36 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği Changchun-Shenzhen otoyolu, kazadan 8 saat sonra trafiğe yeniden açıldı. - PEKİN
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