Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü

– Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı, olayda 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

– Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı, olayda 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.Yerel medya bıçaklı saldırganın kaçırdığı otobüs ile kalabalığın arasına daldığını, olayda biri polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği; 21 kişinin de yaralandını duyurdu. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli gözaltına alındı ve olayın arkasındaki neden araştırılıyor.



Bıçaklı saldırganın polis tarafından yakalanması amatör kameralarca kaydedildi. - Çin

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Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü

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