Çin'de Otobüs Kaçıran Kişi Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü, 21 Yaralı
1 saat önce
Çin'in Fujian vilayetinde otobüs kaçıran bir kişinin kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Çin
'in Fujian vilayetinde otobüs kaçıran bir kişinin kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin'in güneybatısındaki Fujian vilayetine bağlı Longyan şehrinde bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:13 Kaynak: İHA
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