Son Dakika Haberleri: Çin'de Otobüs Kaçıran Kişi Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü, 21 Yaralı

Çin'de Otobüs Kaçıran Kişi Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü, 21 Yaralı

46 dakika önce

- Çin'de otobüs kaçıran kişi kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 21 yaralıPEKİN - Çin'in Fujian vilayetinde otobüs kaçıran bir kişinin kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

- Çin'de otobüs kaçıran kişi kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 21 yaralı

PEKİN - Çin'in Fujian vilayetinde otobüs kaçıran bir kişinin kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin'in güneybatısındaki Fujian vilayetine bağlı Longyan şehrinde bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:28 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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