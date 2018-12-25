Çin'de Otobüs Kaçıran Kişi Kalabalığın Arasına Daldı: 5 Ölü, 21 Yaralı

- Çin'de otobüs kaçıran kişi kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 21 yaralıPEKİN - Çin'in Fujian vilayetinde otobüs kaçıran bir kişinin kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

- Çin'de otobüs kaçıran kişi kalabalığın arasına daldı: 5 ölü, 21 yaralı



PEKİN - Çin'in Fujian vilayetinde otobüs kaçıran bir kişinin kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre, Çin'in güneybatısındaki Fujian vilayetine bağlı Longyan şehrinde bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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