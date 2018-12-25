Son Dakika Haberleri: Çin'de Otobüsü Kaçıran Saldırgan Dehşet Saçtı

Çin'de Otobüsü Kaçıran Saldırgan Dehşet Saçtı

16 dakika önce

Çin'in Fucien eyaletinde bir otobüsü kaçıran bıçaklı saldırganın, yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Çin'de Otobüsü Kaçıran Saldırgan Dehşet Saçtı, System.String[]
Çin'in Fucien eyaletinde bir otobüsü kaçıran bıçaklı saldırganın, yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Polis, Longyan şehrinde bir halk otobüsünü kaçıran saldırganın, otobüsü yayaların arasına sürmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ölen ve yaralananlardan kaçının otobüsün yolcusu, kaçının yaya olduğu bilgisi henüz paylaşılmadı.

"Beijing News" gazetesinin internet sayfasından paylaşılan videoda, emniyet güçlerinin, saldırganı sokağın ortasında yere yatırmaya çalıştıkları görülüyor.

Saldırının amacı henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:49 Kaynak: AA

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