Çin'de Otobüsü Kaçıran Saldırgan Dehşet Saçtı
16 dakika önce
Çin'in Fucien eyaletinde bir otobüsü kaçıran bıçaklı saldırganın, yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Çin'in Fucien eyaletinde bir otobüsü kaçıran bıçaklı saldırganın, yayaların arasına dalması sonucu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.
Polis, Longyan şehrinde bir halk otobüsünü kaçıran saldırganın, otobüsü yayaların arasına sürmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ölen ve yaralananlardan kaçının otobüsün yolcusu, kaçının yaya olduğu bilgisi henüz paylaşılmadı.
"Beijing News" gazetesinin internet sayfasından paylaşılan videoda, emniyet güçlerinin, saldırganı sokağın ortasında yere yatırmaya çalıştıkları görülüyor.
Saldırının amacı henüz bilinmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:49 Kaynak: AA
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