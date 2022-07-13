Çin'de Otomobil Pazarı Teşvik Politikalarıyla Toparlandı

NANNİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Yan Likang, bir yıldan daha uzun süre boyunca farklı markaları karşılaştırdıktan sonra nihayet, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenen bir otomobil fuarında bir Audi otomobil almak üzere gerekli peşinatı Haziran ayında yatırmış. 36 yaşındaki Yan satın alma kararını, Çin'in otomobil alım vergisini indirmesinin ardından vermiş. "Vergi indirimi, satın aldığım modelde bana 8.000 yuan (yaklaşık 1.190 ABD doları) tasarruf sağlayacak" diyen Yan, "Otomobil almak için mükemmel bir zamanlama" diye ekliyor.

Çin, otomobil pazarını canlandırmak ve tüketimi teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz günlerde çok sayıda teşvik politikası açıkladı. Çin hükümeti, fiyatı 300.000 yuanı aşmayan ve 2 litrelik veya daha küçük motorlu binek taşıtlar için alım vergisini 1 Haziran'dan başlayıp yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yarıya düşürdü. Haziran ayı sonlarında Çin Devlet Konseyi'nin bir yürütme toplantısında, ikinci el otomobil pazarının canlandırılması ve NEV vergi muafiyeti politikasını genişleterek yeni enerjili araç (NEV) alımlarının desteklenmesi de dahil olmak üzere otomobil tüketimine daha büyük bir destek sağlanmasına karar verildi. Ayrıca otomobil üreticileri de satışları artırmak için çeşitli promosyonlar sunuyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin otomobil pazarı, otomobil alım vergisindeki indirim sayesinde Haziran'da hemen toparlandı.

Bir Audi bayisi olan Guangxi Jurong Otomotiv Satış Hizmetleri Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Tu Chou, "Vergi indiriminin ardından birçok tüketici artık bekle-gör yaklaşımını bıraktığı için satışlarımız Haziran'da yaklaşık yüzde 20 arttı" dedi. Bu Audi bayisinin canlanan işleri, art arda üç aylık düşüşün ardından Haziran'da güçlü bir ivme yakalayan Çin otomobil pazarının genelinin performansını da yansıtıyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği (CAAM) verileri, Haziran ayında yıllık olarak yüzde 23,8, aylık olarak ise yüzde 34,4 artış yaşanan Çin otomobil pazarında toplam 2,5 milyon motorlu aracın satıldığını gösteriyor. Haziran'da binek otomobil satışları ise yıllık yüzde 41,2 artışla 2,22 milyon adede yükseldi. CAAM, Jilin eyaleti ve Shanghai kentinde yaşanan Kovid-19 vaka artışlarının otomobil sektörü tedarik zincirinde sıkıntılara yol açması nedeniyle otomobil üretim ve satışlarının Mart ortasından Nisan'a kadar hızlı bir düşüş yaşadığını söyledi. Otomobil çip sıkıntısı ve otomobil bataryaları için gerekli hammaddelerin maliyetlerindeki artışlar da dahil olmak üzere başka faktörler de bu dönemde pazarı olumsuz etkiledi.

Çin'in en yüksek vergilendirme kurumuna göre, Çin'de otomobil vergi indirimi uygulamasının ilk ayında otomobil vergi indiriminden 1,1 milyon kadar otomobil faydalandı ve alıcıların yaklaşık 7,1 milyar yuan tasarruf etmelerini sağladı. Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, "Otomobil alımında vergi indirimi politikası tüketimi canlandırmada sihirli çözüm" dedi. Çin'de birçok yerel hükümet de otomobil satışlarını canlandırmak için satın alma teşvikleri sunuyor ve satın alma kısıtlamalarını gevşetiyor. Cui, tüm bu teşvik önlemlerinin yaklaşık 2 milyon ilave otomobil satışı yaratabileceğini söyledi. Uzmanlara göre, otomobil sektörü ulusal ekonominin temel direkleri arasında bulunuyor ve otomobil pazarının canlandırılması, istihdamın garanti edilmesi ve ekonomik büyümenin istikrara kavuşmasında hayati öneme sahip. Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Kalkınma Araştırma Merkezi'nden araştırmacı Chen Lifen, otomobil tüketimi teşvik politikaları ile Kovid-19 pandemisi ve otomobil çip sıkıntısındaki gevşeme sayesinde otomobil tüketiminin toparlandığını söyledi. Chen, "Bu politikaların uygulamaya konmasıyla, otomobil ve ona ilişkin tüketimi bu yıl yaklaşık 200 milyar yuan artırması bekleniyor; bu da tüketici güvenini etkin bir şekilde artıracak ve tüketimin toparlanmasını sağlayacak" dedi.