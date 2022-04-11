Çin'de otomobil satışları martta yüzde 10,5 düştü - Son Dakika
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Çin'de otomobil satışları martta yüzde 10,5 düştü

11.04.2022 13:29
Çin'de otomobil satışları martta yüzde 10,5 düştü

Çin'de otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azaldı.

Çin'de otomobil satışları, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 azaldı.

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre, martta 1,58 milyon otomobil satıldı.

Ülkede martta satılan otomobil sayısı aylık bazda yüzde 25,6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı.

Çin'de yılın ilk çeyreğinde satılan otomobil sayısı 4,92 milyona ulaştı.

Martta yaklaşık 230 bin lüks otomobil satıldı. Lüks otomobil satışları aylık bazda yüzde 43 artarken, yıllık bazda yüzde 14 düştü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de otomobil satışları martta yüzde 10,5 düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de otomobil satışları martta yüzde 10,5 düştü - Son Dakika
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