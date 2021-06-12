Çin'de Otomobil Satışları Son Onüç Aydır İlk Kez Mayıs Ayında Azaldı - Son Dakika

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) 11 Haziran Cuma günü yayınladığı verilere göre, Mayıs ayında motorlu araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %3 oranında azaldı. Çin'de otomobil satışları 2020 yılının Nisan ayından bu yana düzenli olarak artış gösteriyordu.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de, Mayıs ayındaki toplam araç satışı 2, 13 milyon adet olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilerde, Ocak ile Mayıs ayları arasındaki dönemde satılan araç sayısının 10, 88 milyon adet olduğu ve bu rakamın bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında %36'lık bir artışa karşılık geldiği bildirildi.

CAAM yöneticilerinden Chen Shihua, küresel boyuttaki yonga kıtlığının ve artan ham madde fiyatlarının üreticileri her geçen gün daha fazla olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Chen Shihua, CAAM yönetimi olarak sektörün geleceğine ilişkin temkinli bir iyimserlik içerisinde olduklarını belirtti. CAAM tarafından daha önce yapılan bir tahminde araç satışlarının bu yıl sonunda %6, 5 artacağı ön görülmüştü.

Elektrikli, hidrojenli ve hibrit teknoljilerden oluşan yeni nesil araç satışlarında ise, devinimin sürdüğü ve toplam 217 bin aracın satıldığı Mayıs ayında gerçekleşen artışın %160 oranına vardığı bildirildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü