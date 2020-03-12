Çin'de otomobil satışları Şubat'ta yüzde 79 düştü

Çin'de otomobil satışları Şubat ayında koronavirüs salgını nedeniyle gerileyen talep sonucu yüzde 79.1 düşerek şu ana kadarki en büyük aylık daralmayı kaydetti.

Çin otomobil üreticilerini temsil eden Çin Otomobil Üreticileri Derneği (China Association of Automobile Manufacturers - CAAM), satışların art arda 21. ayda da daralarak Şubat ayında 310,000'e düştüğünü açıkladı.

CAAM, otomobil satışlarının yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşmesini öngörüyor. Çin Otomobil Üreticileri Derneği, Covid-19 salgınının etkisiyle yıllık düzeydeki satışların da, geçen yılın yüzde 5.0 altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Bu arada, Çin'de otomotiv üretimi yapan firmalar da, Covid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri üretimlerine yeniden başlıyor. Otomotiv firmalarından yapılan açıklamalara göre, ülke genelinde yeniden üretime başlayan firmaların toplam kapasite içindeki payı yüzde 40'a ulaştı.

Nissan Motor Co. Ltd. ülke genelinde yeni Covid-19 vakalarının azalması üzerine, Çin'in Hubei bölgesindeki Xiangyang fabrikasında üretime yeniden başlayacağını açıkladı.

Covid-19 salgınının başladığı Çin'in Hubei bölgesinde yönetim, bölgede yaşayanların işlerine dönerek ekonomik aktiviteyi başlatmalarına izin verdi. Yönetimden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların öncelikle tıbbi ürün üretimi sektöründe, günlük gereksinimlerin üretim ve tedarikinde ve toplum taşıma hizmetlerinde başlatılıyor.