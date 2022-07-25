Çin'de Otoyol Ağı Nüfusun Yüzde 95'ini Birbirine Bağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Otoyol Ağı Nüfusun Yüzde 95'ini Birbirine Bağlıyor

25.07.2022 20:57
Çin'de Otoyol Ağı Nüfusun Yüzde 95'ini Birbirine Bağlıyor

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkede bölgeler arası ulaşım düzenini geliştirmek ve trafik kapasitesini artırmak üzere nüfusun yaklaşık yüzde 95'ini birbirine bağlayan otoyollar ile ulusal bir yol ağı kurmada somut ilerleme kaydedildiğini gösterdi.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'deki resmi veriler, ülkede bölgeler arası ulaşım düzenini geliştirmek ve trafik kapasitesini artırmak üzere nüfusun yaklaşık yüzde 95'ini birbirine bağlayan otoyollar ile ulusal bir yol ağı kurmada somut ilerleme kaydedildiğini gösterdi. Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Wang Tai Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, şu anda otoyol ağının, her biri 200.000'in üzerinde nüfusu olan ve eyalet düzeyindeki idari merkezlere sahip kentlerin yüzde 98,8'ini kapsadığını ve ilçe düzeyindeki bölgelerin yaklaşık yüzde 88'ini birbirine bağladığını belirtti.

Wang, ulusal karayollarının temel olarak ilçe düzeyi ve üzerindeki idari alanlarla, tüm yıl boyunca açık olan sınır limanlarını kapsadığını ifade etti. Çin'de geçen yılın sonu itibariyle, 117.000 kilometre ulusal otoyol inşa edilirken, 257.700 kilometrelik ulusal kara yolu trafiğe açıldı. Bu yılın başında yayınlanan genelgeye göre, Çin 2035 yılına kadar 162.000 kilometrelik otoyol ve 299.000 kilometrelik kara yolundan oluşan toplam uzunluğu 461.000 kilometreyi bulan ulusal karayollarını inşa etmeyi hedefliyor. Wang, çağdaş, yüksek kaliteli bir ulusal karayolu ağının inşasına olanak sağlamak amacıyla, önemli projeler ve kent kümeleri için birleşik bir karayolu ağının desteklenmesine yönelik çabaların sarf edileceğini söyledi. Çin ayrıca, kaynakların etkili kullanımını arttırarak, yollardaki ekolojik çevreyi koruyarak ve enerji tüketimi ile karbon emisyonlarını etkin şekilde azaltarak yeşil yol yapım çalışmalarını hızlandıracak.

YORUMLAR
500
Çin nüfusunun azalmaya başlayacağı öngörülüyor Çin nüfusunun azalmaya başlayacağı öngörülüyor Afrikalılar Refahlarının İyileştirilmesine Kimin Gerçekten Yardımcı Olduğunu Çok İyi Biliyor Afrikalılar Refahlarının İyileştirilmesine Kimin Gerçekten Yardımcı Olduğunu Çok İyi Biliyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, ulaştırma bakanlığı, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Otoyol Ağı Nüfusun Yüzde 95'ini Birbirine Bağlıyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 20:57:27. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Otoyol Ağı Nüfusun Yüzde 95'ini Birbirine Bağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement