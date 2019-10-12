Çin'de otoyol köprüsü trafikteki araçların üzerine çöktü: 3 ölü
20 dakika önce
Çin'in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü seyir halindeki araçların üzerine çöktü.
Çin'in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü seyir halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:01
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