Son Dakika Haberleri: Çin'de otoyol köprüsü trafikteki araçların üzerine çöktü: 3 ölü
Son Dakika Dünya Çin'de otoyol köprüsü trafikteki araçların üzerine çöktü: 3 ölü

Çin'de otoyol köprüsü trafikteki araçların üzerine çöktü: 3 ölü

20 dakika önce

Çin'in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü seyir halindeki araçların üzerine çöktü.

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Çin'in Wuxi şehrinde bir otoyolun üzerindeki köprü seyir halindeki araçların üzerine çöktü. Olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Çin'de otoyol köprüsü trafikteki araçların üzerine çöktü: 3 ölü

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:01 
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