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Çin'de panda ziyaretine sınırlama

51 dakika önce

Çin'in gelecek ay kutlanacak ulusal tatili sırasında Çıngdu'daki pandaları ziyaret etmek isteyenlerin sayısı günlük 60 bin kişiyle sınırlandırıldı.

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Çin'in gelecek ay kutlanacak ulusal tatili sırasında Çıngdu'daki pandaları ziyaret etmek isteyenlerin sayısı günlük 60 bin kişiyle sınırlandırıldı.

Ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentinde bulunan ve Çıngdu Büyük Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi, ekimde kutlanacak 7 günlük ulusal tatili dolayısıyla pandaları ziyarete sınırlama getirdiğini duyurdu.

Buna göre, ülkedeki pandaların yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapan merkez, günlük en fazla 60 bin ziyaretçiyi kabul edecek.

Biletleri çevrimiçi platformlardan satılacak merkez, öğleden önce 36 bin, öğleden sonra 24 kişiyi ağırlayacak.

Dünyadaki pandaların 548'i Çin'de

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pandalardan 548'i Çin'de bulunuyor. Çıngdu Büyük Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi ise bunlardan 196'sına ev sahipliği yapıyor.

Pandalara, Çin halkı tarafından büyük sempati beslenirken, Çin'in ulusal değeri olarak da görülüyor. Söz konusu canlılar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Pandalar, Çin'in zaman zaman diplomatik ilişkilerinde de panda diplomasisi olarak öne çıkarken, ilk panda diplomasisi 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping ile başlamıştı.

Çin'in yabancı ülkelere kiraladığı pandaların sayısı ise 50'ye yaklaşıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Panda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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