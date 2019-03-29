Son Dakika Haberleri: Çin'de Pangolin Kaçakçılığı

Çin'de Pangolin Kaçakçılığı

49 dakika önce

Çin'de 103'ü canlı 155 pangolin ele geçirildi.

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Çin'de 103'ü canlı 155 pangolin ele geçirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, yetkililer Guangdong ve Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde kaçakçılık çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 103'ü canlı 52'si ölü toplam 155 pangolin ele geçirdi.

Operasyonlarda ayrıca 20 kilogram pangolin puluna el konuldu.

Pangolin kaçakçılığıyla ilgili 34 kişi gözaltına alındı.

Sunda, Malay veya Javan Pangolini olarak da adlandırılan söz konusu canlılar, soyu "aşırı derecede" tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan türleri listesinde yer alıyor.

Geleneksel Çin tıbbında ilaç olarak da kullanılan pangolinlerin kan dolaşımını canlandırdığı ve anne sütüne faydalı olduğuna inanılıyor.

Pangolinlerin, karaborsada 20 bin yüene (yaklaşık 16 bin 800 lira) satıldığı belirtiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:22 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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