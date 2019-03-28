Çin'de Patlama: 3 Yaralı
1 saat önce
Çin'de bir polis merkezine el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, saldırganın ise öldüğü belirtildi.
Çin
'de bir polis merkezine el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, saldırganın ise öldüğü belirtildi.
Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde yer alan Kamu Güvenliği Bürosu trafik polisi departmanına saldırı düzenlendi. Saldırganın polis merkezini önce ateşe verdiği, sonrasında da el yapımı patlayıcı cihazı infilak ettirdiği belirtildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı ve saldırganın öldüğü bildirildi. - PEKİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:40 Kaynak: İHA
Millet İttifakı'nın Afişine Zarar Veren Yaşlı Kadın Gözaltına Alındı
Para Karşılığı İlişki Bahanesiyle Anlaştığı Kadını Koltuğa Bağlayıp Gasp Etti
Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı
Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi