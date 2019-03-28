Son Dakika Haberleri: Çin'de Patlama: 3 Yaralı

Çin'de Patlama: 3 Yaralı

1 saat önce

Çin'de bir polis merkezine el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, saldırganın ise öldüğü belirtildi.

Çin'de Patlama: 3 Yaralı, System.String[]
Çin'de bir polis merkezine el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 kişinin yaralandığı, saldırganın ise öldüğü belirtildi.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Shenyang şehrinde yer alan Kamu Güvenliği Bürosu trafik polisi departmanına saldırı düzenlendi. Saldırganın polis merkezini önce ateşe verdiği, sonrasında da el yapımı patlayıcı cihazı infilak ettirdiği belirtildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı ve saldırganın öldüğü bildirildi. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

Polis, Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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